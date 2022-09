"5 van de 17 leerlingen hebben geen brooddoos mee": hoe hoge energiefacturen zich laten voelen in de boekentas

Daarom is het moeilijk om te achterhalen wat precies de exacte reden is voor elke lege brooddoos. Ingrijpen is dus ook niet simpel. "We hebben beslist om lessen te geven rond het belang van voeding en vanaf 1 oktober voorzien we soep", zegt Heremans. Zo hopen ze de leerlingen op hun school te helpen. "Maar de vaststelling kan alleen maar zijn dat veel gezinnen de dag van vandaag enkel nog bezig zijn met overleven."