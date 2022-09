100.000 gratis tickets en park-and-ride-actie: De Lijn wil reizigers overtuigen van openbaar vervoer tijdens Week van de Mobiliteit 

Zo kan je een gratis ticket voor bus of tram aanvragen via de app of website van De Lijn. Na aanmelding moet je het ticket dan activeren via een persoonlijk account. De vervoersmaatschappij geeft in totaal 100.000 tickets weg. Per persoon kan je er maximaal vier opvragen, zolang de voorraad strekt. Een nieuw ticket aanvragen, kan wel enkel als het vorige gebruikt is.