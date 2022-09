Agressieve "vriendengroep" die ex-lid hardhandig een lesje leerde, voor rechter

Verschillende verdachten staan terecht omdat ze eind 2018 een voormalig lid van hun groepje meermaals zwaar hadden aangepakt nadat de man had beslist dat ze niet meer bij hem welkom waren. Tot twee keer toe werd er ’s nachts ingebroken in zijn woning, waarbij het slachtoffer klappen kreeg en bestolen werd. Een van de daders loste daarbij zelfs enkele schoten met een vuurwapen. In januari 2019 werd er dan weer brand gesticht aan de woning van datzelfde slachtoffer, waarna het huis onbewoonbaar werd verklaard.

In februari nam de groep het heft in eigen handen bij een wraakactie op een man die betrokken zou zijn geweest bij een ripdeal van een kennis. Het slachtoffer werd omsingeld, in elkaar geslagen en bestolen. Enkele dagen later trokken verschillende verdachten naar de KLJ-fuif in Opwijk, waarbij ze lukraak enkele feestvierders aanvielen.



Het parket van Halle-Vilvoorde vordert bijna 6 jaar cel tegen de twee hoofdverdachten, die bij de meeste feiten betrokken waren. Tegen drie anderen eist de openbaar aanklager een celstraffen van 6 tot 15 maanden, eventueel gekoppeld aan een probatie-uitstel. Voor de zesde verdachte vroeg de substituut-procureur een werkstraf.