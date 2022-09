Federale regering bereikt akkoord over extra energiesteun voor gezinnen, zelfstandigen en bedrijven

De federale regering heeft een akkoord bereikt over extra energiesteun voor gezinnen, zelfstandigen en bedrijven. Volgens premier Alexander De Croo is er een akkoord over een goedkoper basispakket voor energie: iedereen met een variabel contract of een vast contract afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021 zal in november en december een tegemoetkoming voor gas (€135/maand) en elektriciteit (€61/maand) krijgen. Voor de hoogste inkomens wordt dat wel weer afgeroomd op de belastingbrief.