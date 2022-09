Antwerpse stadsgids Tanguy Ottomer wil bruine kroegen als beschermd erfgoed

Toch is het geen garantie dat het typische interieur voor altijd zo zal blijven. Wanneer een projectontwikkelaar een volledige nieuwe inrichting wil geven aan het pand, kan dat zomaar. "Het interieur is niet beschermd. Met geld kan je alles veranderen en dat wil ik juist halt toeroepen", zegt Tanguy. "Ik denk niet dat het onmiddellijk zal gebeuren, want nu beseffen we nog hoe belangrijk bruine kroegen zijn als cultureel erfgoed, maar als er één zot is, kan dat natuurlijk wel veranderen."