Assisenvoorzitster op proces aanslagen beslist: aparte boxen waar beschuldigden zitten, moeten afgebroken worden

De preliminaire zitting maandag verliep behoorlijk tumultueus door de discussie over de glazen boxen waar de beschuldigden moeten zitten. Voor het proces over de aanslagen, het grootste ooit in ons land, is de oude NAVO-site in Brussel speciaal omgebouwd tot gerechtsgebouw. Er zijn negen aparte boxen gemaakt in de assisenzaal, waar de beschuldigden elk apart in zitten. Die individuele boxen waren volgens het federaal parket nodig, onder meer om de veiligheid in de zaal te garanderen.