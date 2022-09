Beernem wordt volgend jaar Dorp van de Ronde

Burgemeester Jos Sypré (CD&V) is opgetogen dat de Ronde door zijn gemeente zal rijden. "Het is een mooie beloning nadat we al heel wat inspanningen hebben gedaan om van Beernem een fietsgemeente te maken", zegt hij. "We zullen dan ook alles uit de kast halen om er een groot volksfeest van te maken, samen met de inwoners, verenigingen, bedrijven en de horeca. Mijn grote wens is dat de koerscommentatoren zullen schrikken van de massa volk die hier op straat staat wanneer ze met de helikopter over de gemeente vliegen."

Ook Simon Verlinde, die voor Flanders Classics werkt en uit Beernem komt, reageert enthousiast: "Vroeger ging ik als kleine jongen al naar de start gaan kijken in Brugge. Daarna gingen we dan snel naar huis om alles verder op tv te volgen. Dat was fantastisch. Nu zal je hier in Beernem gewoon je deur kunnen opendoen om de ronde te zien en dan achteraf nog nafeesten in de gemeente. Het wordt geweldig."