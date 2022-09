Brandweer Zuid-West-Vlaanderen krijgt 15 nieuwe vrijwilligers bij

Gisteren legden 15 nieuwe vrijwilligers de eed af bij de brandweerzone Fluvia, de brandweerzone met 13 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Fluvia telt 600 brandweermensen, dat zijn er zo'n 100 minder in vergelijking met de start van de hulpverleningszone acht jaar geleden. "De drempel om te starten bij de brandweer is de afgelopen jaren gestegen. Vrijwilligers moeten een federaal geschiktheidsattest behalen waarin de fysiek, cognitie en handvaardigheid getest worden. Pas daarna kunnen ze starten met de opleiding", vertelt zonecommandant Olivier Dorme.

Opvallend is dat er onder de 15 nieuwe vrijwilligers maar één vrouw is. "Onze hulpverleningszone telt in totaal 50 vrouwen. Dat is minder dan tien procent van de 600 vrijwilligers. Er is nog werk aan de winkel om dat aantal omhoog te krijgen. We vinden het belangrijk om te werken aan de diversiteit binnen onze organisatie", zegt Dorme.

Kersverse brandweervrouw Laura Tremerie is spoedverpleegkundige. Ze werkte in het verleden al bij de jeugdbrandweer en stroomde nu door naar de "grote" brandweer. "Brandweer is een teamgebeuren. Je bent nooit alleen. De brandweer leert je ook je eigen grenzen te verleggen, dus of je nu een man of een vrouw bent, dat blijft hetzelfde", zegt Laura.