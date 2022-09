Brugse chocolatier Dominique Persoone laat titel van "West-Vlaams ambassadeur" op zijn schouder tatoeëren

Dominique Persoone heeft wel al wat tatoeages staan, maar vond nog een mooi, opvallend plekje om er ook het logo van West-Vlaams ambassadeur bij te zetten: vooraan op zijn linkerschouder. Persoone werd vorig jaar tot ambassadeur verkozen en is daar bijzonder trots over. Ik heb het gehaald van Flip Kowlier onder meer en van Will Tura", zegt hij, "ik ben ook trots op mijn afkomst, dus heb ik niet getwijfeld."

Over de plek waar het logo moest komen was wel nog wat twijfel. "Ik wou sowieso dat het ergens zou komen waar het zichtbaar was, niet op mijn rug dus. Dan dacht ik om hem op mijn borst te zetten, maar de laatste keer dat ik mij daar liet tatoeëren deed niet bepaald deugd, dus is het mijn schouder geworden."