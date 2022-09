Brusselse cafés en gemeenten boycotten WK in Qatar: ‘Wij zenden niet uit’

Na vijftien jaar trouw het WK uit te zenden, heeft café Maison du Peuple in Sint-Gillis donderdag via Facebook aangekondigd dat ze dat deze editie niet zullen doen. Ze zijn het oneens met de praktijken in Qatar, dit jaar gastland van de Wereldbeker. “Er zijn duizenden mensen overleden bij het bouwen van het stadion. Daarnaast ligt het stadion midden in de woestijn en zal het continu moeten worden afgekoeld, wat tijdens een energiecrisis niet te verantwoorden is. Ook zou Qatar door corruptie gekozen zijn als gastland,” zegt Thomas Kok van Maison du Peuple. “We hebben geen zin om feest te vieren en daar deel van uit te maken.”