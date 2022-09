"CLOSE" van Lukas Dhont wordt de Belgische inzending voor de Oscars

"Ik ben ongelofelijk vereerd om uit de vele sterke Belgische films dit jaar geselecteerd te worden als de officiële inzending voor de Oscars en ons kleine landje te mogen vertegenwoordigen in Hollywood. Als kind droomde ik ervan ooit een Oscar te winnen, die droom lijkt nu iets dichterbij te komen. Ik hoop dat "CLOSE" het publiek gaat raken en zo België trots kan maken", reageert Lukas Dhont. "Ik ben zelf enorm trots op "CLOSE" en ik denk ook dat de film thema's aanraakt die vandaag echt leven. We komen uit een periode waarin we heel erg gedeconnecteerd zijn geweest. En "CLOSE" gaat net over het belang van connectie en vriendschap. Dus we hopen dat onze film op het juiste moment komt. We gaan er met heel ons team alles aan doen om zo ver mogelijk te geraken in de Oscarrace en de Amerikanen te overtuigen van ons verhaal", zegt Dhont.