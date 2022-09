De wandeling van het jaar in de provincie Antwerpen loopt door het Grote Netewoud

De wandeling Scherpenbergen-De Hutten door Meerhout en Geel is verkozen tot wandeling van het jaar. In deze jaarlijkse wedstrijd van Toerisme Provincie Antwerpen haalde deze wandeling meer publieksstemmen dan de andere genomineerden uit Essen, Herselt, Kontich en Retie. Het is een wandeling die diverse landschappen van Natuurpark Grote Netewoud combineert: bossen, landduinen en heidegebieden.