Limburgse professor Werner-Edouard de Saeger van Nattenhaesdonck krijgt ereteken in het Vaticaan

Werner-Edouard de Saeger werd in 1977 geboren in Hasselt en groeide op in Genk. Hij studeerde theologie, filosofie en recht aan verschillende universiteiten, onder meer die van Jeruzalem en Cambridge. Daarna startte hij met doceren, onder meer aan de universiteit van Oxford, de Vrije Universiteit van Brussel en aan hogeschool PXL. de Saeger deed ook constant aan onderzoek. Zo dook hij in de geheime archieven van het Vaticaan, en in 2016 publiceerde hij een Engelstalige biografie van de eerste christelijke Romeinse keizer, Constantijn de Grote.