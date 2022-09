Doordacht Energieplan Kortrijk moet 5,1 miljoen euro opleveren tegen 2025

5 stadsgebouwen worden energetisch gerenoveerd. “SC Weimeersen in Rollegem, het Groeningeheem en het stadhuis in Kortrijk en OC De Vonke en SC Lagae in Heule worden integraal aangepakt”, aldus Allijns. “Het gaat om de vijf gebouwen die het meeste energie verspillen. We investeren 5 miljoen euro in isolatie, beglazing, ledverlichting, stookplaatsrenovatie, zonnepanelen en warmtepompen. Een zware investering maar met de huidige energieprijzen verdienen we die som terug binnen de 15 jaar.”