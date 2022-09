Rolstoelgebruikers in actie voor betere mobiliteit: "Hoe beschaafd zijn we als mensen niet van punt A naar B kunnen?" 

Week van de mobiliteit? Dat is voor veel mensen niet bepaald een feestweek. Wie zich verplaatst in een rolstoel, met een rollator of wie een kinderwagen duwt, ervaart het elke dag: hobbelige kasseien, hoge of scheve stoepen, obstakels allerhande. Bus, tram of trein nemen is al helemaal moeilijk. "Eigenlijk weten we dit al lang, maar here we are; er verandert bitter weinig," zegt schrijver en Dichter des Vaderlands Mustafa Kör, die na een ongeluk in een rolstoel belandde.