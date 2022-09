Drie jaar cel met uitstel voor man (26) uit Lier die 14-jarige verkracht

Het meisje van 14 vertelde op 10 februari 2018 op school wat haar was overkomen de dag ervoor. Ze had de dader leren kennen via internet. Hij had gezegd dat hij 16 was, maar hij was toen 21. De twee spraken af om iets te gaan drinken, maar toen ze aankwam aan het station in Lier, sleurde hij haar naar een afgelegen plek waar hij haar begon te betasten. Hij kleedde haar uit en bevredigde zichzelf. Daarna verplichtte hij haar om hem te bevredigen. Kort daarna kon ze ontkomen.