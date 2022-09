Drugsproces in nasleep van Sky ECC uitgesteld door computerproblemen: "Oude computers zijn oud zeer maar oplossing is in de maak"

In Antwerpen heeft een drugsproces in de nasleep van Operatie Sky ECC enkele maanden vertraging opgelopen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. Oorzaak zijn een verouderde computer en oude software op de griffie, waardoor advocaten van verdachten het dossier niet of niet volledig kunnen raadplegen. Volgens Antwerps persrechter Wendy Verhaegen is er een oplossing in de maak.