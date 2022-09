Duitse legokunstenaar aan de slag in Wevelgem

Het is niet voor het eerst dat Wevelgem uitpakt met verrassende streetart. Eerder al kwamen er vijf muurschilderijen in de gemeente en dan was er nog "Surprieze", het project waarbij elektriciteitskasten werden beschilderd. Het werk van Vormann gaat net nog iets verder. "We zetten inderdaad een nieuwe stap", zegt schepen Kevin Defieuw, "en dan nog uitgerekend in het jaar waarop Lego zijn negentigste verjaardag viert. Hopelijk brengt ons project weer wat extra kleur en positiviteit in het straatbeeld."'