Voedselinspectie stelt inbreuken vast bij Makro in Eke en haalt enkele visproducten uit de handel

In Eke bij Nazareth hebben 2 werknemers van warenhuisketen Makro via de vakbond een klacht ingediend bij het FAVV, omdat de koeling van de vis niet veilig zou zijn. Die klacht blijkt nu gegrond. "We zijn gisteren op inspectie geweest en hebben een aantal problemen vastgesteld. Een aantal visproducten bleken niet correct bewaard. We hebben die uit de handel genomen", vertelt Hélène Bonte van het FAVV.