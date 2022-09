Film van de week: "Don’t worry darling" (die met Harry Styles, de veelbesproken seksscène en het spuugincident in Venetië) 

Wat zeggen de betrokkenen er zelf over? Het management van Pine liet weten dat er niks van aan is en dat het respect tussen beide acteurs groot is. Pine keek zogezegd naar beneden omdat hij op zoek was naar zijn zonnebril. Styles maakte er een grapje over tijdens één van zijn concerten in New York: “Ik ben blij om terug te zijn, was even in Venetië om op Chris Pine te spugen”.