Grootste Limburgse bedrijven maakten vorig jaar hun verliezen uit coronajaar 2020 goed

De winstcijfers voor 2021 waren over het algemeen erg positief. De gemiddelde nettowinst is zelfs verdubbeld. De industrie zag haar winst verdrievoudigen, voor de handel was er een verdubbeling. Het waren dan ook de sectoren die in 2020 de grootste klappen kregen in hun rendement. Voor de dienstensector en de bouw is de groei van het rendement veel beperkter.

Algemeen spreekt VKW-Limburg van 2021 als een goed jaar tussen de twee crisissen. Een sterke heropflakkering na de inslag van corona in 2020, dat duidelijk meer dan een inhaalbeweging was. En dat gelukkig voor wat extra buffer gezorgd heeft voor wat de bedrijven in 2022 te wachten stond.