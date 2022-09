Huismerken kopen in de supermarkt loont meer dan ooit: gemiddeld 67 procent goedkoper

Volgens de berekeningen van Test Aankoop bespaar je gemiddeld 67 procent als je eersteprijs- of discountmerken koopt. "Dat zijn de zogenoemde witte producten", zegt November. "Bijvoorbeeld lasagne van 365 bij Delhaize in plaats van het merk Come a Casa. Of Everyday-cola bij Colruyt in plaats van Coca-Cola."



Bij de discounters ziet Test Aankoop een gelijkaardige besparing. "Bij Aldi en Lidl kan je respectievelijk gemiddeld 65% en 66% besparen door hun producten te kopen in plaats van bekende merken in een andere supermarkt."