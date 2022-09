Seks met geconstipeerde schorpioenen, tactisch roddelen en succes op blind dates: deze grappige studies winnen een Ig Nobelprijs

Biologie: In Brazilië en Colombia bogen biologen zich over de vraag of en hoe constipatie impact heeft bij parende schorpioenen. Het gaat dan specifiek over schorpioenen die als verdedigingsmechanisme hun staart (en in de praktijk ook de laatste delen van hun lijf) hebben afgestoten. Omdat daardoor ook een deel van hun spijsverteringsstelsel weg is, raken ze verstopt. Maar kunnen ze zich dan nog succesvol voortplanten?