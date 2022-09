Ijspiste in Heist-op-den-Berg opent vanavond: "we hopen op een strenge winter"

De uitbater van de schaatsbaan, Leo Verbeeck, houdt zijn hart vast voor de stijging van de energieprijzen: "Ik hoor van collega's die ook een ijsbaan hebben, dat ze vorige maand tot 40.000 euro betaald hebben aan energiekosten. Het was natuurlijk wel een warme maand, maar het is toch heel veel. Daarom verhoog ik de toegangsprijs met 1 euro, en ook de prijs om schaatsen te huren, zal stijgen. Vergeleken met Nederland zijn we trouwens nog altijd heel goedkoop."