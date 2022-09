Microalgen proeven en zelf een robot besturen: ILVO viert 90e verjaardag met "Festival van weten en eten"

"Je kan gerust komen wandelen of fietsen op onze landbouwgronden. Er zijn QR-codes voorzien, waarmee je kan kijken wat er op die velden groeit en waarom", gaat Relaes verder. "We willen geen onderzoek voeren onder een stolp, we willen onderzoek doen tussen de mensen. We doen tenslotte onderzoek naar voedsel. Daarin is iedereen geïnteresseerd, want iedereen krijgt het 3 keer per dag op zijn bord", besluit hij.