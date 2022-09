Zeker negen doden na waterbom in Centraal-Italië, vier personen zijn nog vermist

De hevige, nachtelijke stortregen kwam volgens de lokale autoriteiten volledig onverwacht. "Er werd een normale hoeveelheid regen verwacht", vertelt de burgemeester van Serra Sant'Abbondio. "Niemand zag dit aankomen." De regenvlaag duurde slechts enkele uren, maar toch viel er ongeveer 400 millimeter neerslag. Dat is de hoeveelheid neerslag die normaal gezien op zeven maanden tijd valt.

Vooral De Marken, een regio in het midden van Italië, had te kampen met hevige regen. In verschillende dorpen in de provincies Ancona en Pesaro-Urbino stonden straten blank en was heel wat overlast. Zeker 9 mensen kwamen om het leven. Reddingsdiensten zijn nog op zoek naar vier vermisten, waaronder een 8-jarige jongen.