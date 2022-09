Burgemeester van Kruisem betreurt dat megafusie met Oudenaarde niet doorgaat: "Gemiste kans, niet alleen financieel"

Bij een fusie komen heel wat financiële voordelen kijken, zoals een bonus van de overheid. Na de fusie in 2019 kreeg Kruisem bijvoorbeeld 8 miljoen euro. "Je moet niet denken dat dat is als de Lotto winnen. Je moet dat geld natuurlijk wel investeren in vernieuwing", kadert de burgemeester. "Nu zou een dergelijke fusie trouwens 0 euro bonus krijgen, omdat ze te klein is. Want hoe groter het aantal inwoners, hoe groter de bonus", legt hij verder uit. "Die fusie met Oudenaarde, met in totaal ongeveer 60.000 inwoners, had ons een bonus van 30 miljoen euro opgeleverd."