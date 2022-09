Koning bezoekt Circuit Zolder en maakt testrit met zonnewagen

De koning deed ook een testrit in een Nederlandse wagen op zonne-energie. “Maar dat is enkel omdat de Belgische wagen maar plaats heeft voor één persoon", lacht July Bo, ingenieursstudent. “De Nederlandse wagen is groter, daar passen 4 personen in. De koning wenste ons veel succes en volgend jaar rijden wij in de Belgische driekleur.”

België heeft ook een tweede solar team. Dat nam deel aan de Solar Challenge in Zuid-Afrika en is daar vanmiddag tweede geworden.