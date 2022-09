KS Vriendenkring komt terug op uitspraken over maffia: "Geen geld betaald aan mensen met slechte bedoelingen"

"In de mail naar de leden hebben we gewoon gezegd dat er geen geld betaald is aan mensen die slechte bedoelingen hadden", vertelt interim-voorzitter van de KS Vriendenkring Eddy Melis. "Afgelopen weekend hebben we ons misschien een beetje versproken en daarvoor willen we ons verontschuldigen."

Melis wijt zijn uitspraak aan een papiertje dat hem aan het eind van de vergadering was overhandigd, maar waarvan de tekst niet zo duidelijk was, noch naar inhoud noch naar leesbaarheid. Daar had hij dan zijn eigen interpretatie aan gegeven.