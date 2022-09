Toneelstuk met Leah Thys volledig geannuleerd door gezondheidsproblemen bij actrice, maar ze blijft actief bij "Thuis"

Leah Thys speelt de hoofdrol in "De dame in het busje", naast onder meer "Thuis"-collega Ann "Nancy" Pira. Het toneelstuk ging - na herhaaldelijk uitstel door corona - in september 2021 in première. Dit najaar stond een tweede speelreeks gepland in het Fakkeltheater in Antwerpen. Alle voorstellingen waren al uitverkocht, maar worden nu geannuleerd.

Via sociale media laat theatergezelschap Loge 10 weten dat deze beslissing het gevolg is van "gezondheidsproblemen bij één van onze spelers". Dat blijkt over Leah Thys te gaan, die vorig jaar nog een tijdje in het ziekenhuis werd opgenomen na een coronabesmetting.