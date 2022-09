Leerkrachten GO! Atheneum Veurne voorzien maandverband voor elk meisje op school: "Eén op de acht meisjes kan het niet betalen"

Frauke Rosseel, Eline Mahieu en Jana Reniers, drie leerkrachten uit het GO! Atheneum in Veurne, starten vanaf maandag met hun project "Goedgeregeld". Met het project willen ze elk meisje op de school een gratis maandverband of tampon aanbieden. Vanaf maandag zetten ze in de meisjestoiletten van hun school bakjes met maandverbanden en tampons. De leerkrachten openden ook verschillende inzamelpunten om zoveel mogelijk maandverbanden en tampons in te zamelen.

Met hun project willen ze iets doen aan de menstruatie-armoede. "één op de acht meisjes kan geen tampons of maandverbanden betalen. Daardoor gaan ze sneller spijbelen. Ze proberen het dan op te lossen met washandjes of toiletpapier. In de les zijn ze dan meer bezig met het denken aan het doorlekken dan met de les zelf", vertelt Frauke Rossel.