Leuven kijkt naar zelfrijdende shuttlebusjes als toekomst openbaar vervoer

Volgens de schepen is de technologie daar klaar voor. "Tijdens de proefrit in Parijs hebben we met een zelfrijdende wagen op de autostrade gereden, en door het centrum van Versailles, waar heel veel verkeer is", legt Dessers uit. "De wagen kon dat allemaal aan. De technologie is klaar, dus nu moeten we bekijken of we dat in Leuven kunnen introduceren.”