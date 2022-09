Opnieuw borstkanker vastgesteld bij Het Nieuwsblad-hoofdredacteur Liesbeth Van Impe

Bij Van Impe werd eerder al eens borstkanker ontdekt, in 2019. Ze is toen uiteindelijk 9 maanden weggebleven uit de krant. Van Impe vond het destijds opvallend hoe weinig ze wist over borstkanker, zo vertelde ze in 2020 in "Touché" op Radio 1. "Ik had het nochtans bij vriendinnen van dichtbij meegemaakt. En dan denk je dat je iets weet, maar dat viel toch dik tegen."