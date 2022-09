Mama van Pippa keek naar "Down the road" en reageert op kritiek van William Boeva: "Anders leren kijken naar mensen met Down"

Toch vind ik het niet de weg die leidt naar inclusie, dat ben ik eens met William Boeva die met zijn Facebookbrief de discussie over dit onderwerp in gang heeft gezet. Ten diepste verandert een programma als Down the road niets aan een maatschappij waarin wat normaal is heerst. Daarvoor hebben we aanvullende beelden nodig.

Overigens denk ik ook niet dat het programma inclusie tegenwerkt. Er is niets mis met amusement, met kijkers raken, en ik weet trouwens ook helemaal niet of de makers van dit programma het bevorderen van inclusie tot doel hadden of hebben.

"Ze zijn altijd zo vrolijk hè?" Dit is de nummer één van opmerkingen die ik krijg over mijn nu 21-jarige dochter Pippa met het Syndroom van Down. "Soms wel, soms niet", zeg ik meestal.