Massagraf ontdekt in bevrijde Oekraïense stad Izjoem: "Onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is"

In Oekraïne, in de bevrijde stad Izjoem, is een massagraf ontdekt. Dat heeft president Volodimir Zelenski gezegd in een videoboodschap. Volgens een lokale politie-officier zouden er 440 lichamen liggen. "Hoe die mensen precies omgekomen zijn, moet nu onderzocht worden. Dat kan weken, zo niet maanden duren", zegt VRT NWS-journalist Rudi Vranckx die op weg is naar de stad.