Mysterie van de ringen van Saturnus opgelost? Vernietiging maan Chrysalis kan Saturnus ringen hebben gegeven

De meeste gegevens die we hebben over de planeet, ook metingen van de zwaartekracht, zijn afkomstig van de ruimtesonde Cassini van de NASA, de ESA en het ASI, Agenzia Spaciale Italiana. Die sonde is vanaf 2004 294 keer rond Saturnus gevlogen tot ze in 2017 in de atmosfeer van de planeet aan haar einde is gekomen.



Wat echter het meest tot de verbeelding spreekt aan Saturnus, zijn de enorme ringen die rond de planeet cirkelen. Die bestaan voornamelijk uit deeltjes waterijs die in grootte variëren van kleiner dan een zandkorrel tot de grootte van een berg. De ringen strekken zich uit tot op meer dan 280.000 kilometer van de planeet maar ze zijn over het algemeen maar een 10 meter dik. De andere reuzenplaneten in ons zonnestelsel hebben ook ringen, die zijn echter maar armzalig vergeleken met die van Saturnus.

Experten zijn het tot nu toe er niet over eens over de oorsprong van de ringen, hoe ze gevormd zijn en zelfs niet over hoe oud ze zijn.

De nieuwe studie die nu gepubliceerd is in het toonaangevende tijdschrift Science denkt daar een overtuigend antwoord op gegeven te hebben.

"De ringen van Saturnus zijn zo'n 400 jaar geleden ontdekt door Galileo Galilei en ze behoren tot de interessantse objecten in ons zonnestelsel die met een kleine telescoop gezien kunnen worden", zei Jack Wilson, een professor planetaire wetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de hoofdauteur van de nieuwe studie. "Het geeft voldoening een plausibele verklaring te hebben gevonden voor hun ontstaan."