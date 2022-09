Nederlands leren van in de crèche: proefproject in Vlezenbeek en Leuven

In twee crèches start een project waarbij kinderbegeleiders ondersteund worden om het Nederlands te stimuleren bij anderstalige baby's en kleuters. Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven zal op vraag van de provincie Vlaams-Brabant instaan voor de ondersteuning. Er starten twee begeleidingstrajecten, eentje in Hotel Samson in Vlezenbeek en eentje in de Ketteflet in Leuven. De bedoeling is om de Nederlandstalige taalkennis bij anderstalige kinderen al op heel jonge leeftijd te stimuleren. Dat moet het makkelijker maken om later goed Nederlands te leren en te kennen.