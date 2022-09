Nieuwe gascentrale in Tessenderlo krijgt vergunning, die van Vilvoorde niet

Ondertussen werden, ook met het oog op de toekomst, nog vergunningsaanvragen ingediend voor andere gascentrales in ons land. Bijvoorbeeld voor centrales in Dilsen-Stokkem en Tessenderlo. Ook zij vingen bij een eerste poging bot, maar T-Groep die de centrale in Tessenderlo wil uitbaten deed net als Engie voor de centrale in Vilvoorde een tweede aanvraag.

En dat werpt nu zijn vruchten af. Vandaag heeft minister Demir besloten een vergunning uit te reiken voor een gascentrale in Tessenderlo. Daardoor zal de uitbater later dit jaar kunnen meedingen naar extra subsidies voor een bijkomende gascentrale in ons land, want sinds februari is het verplicht zo'n vergunning te hebben alvorens je meedingt naar subisidies.