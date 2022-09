Nucleaire waakhond FANC reageert vernietigend op vraag minister Verlinden over uitstel afbraak Doel 3

"Het FANC kan vandaag niet garanderen dat een laattijdig en onvoorbereid scenario (...) enkele dagen voor de definitieve stopzetting van Doel 3 (...) geen risico inhoudt voor de nucleaire veiligheid". Dat is één van de opmerkelijkste passages uit het gelekte antwoord van het FANC aan minister Verlinden. Die vroeg het FANC of de afbraak van Doel 3 eventueel kon uitgesteld worden.

Volgens Verlinden antwoordde het FANC daarop positief, zo liet ze toch uitschijnen in "Terzake". Maar nu blijkt dat nucleaire waakhond in werkelijkheid snoeihard neen heeft gezegd op de vraag van de minister. De veiligheid komt wel degelijk in het gedrang. Het FANC noemt de demarche van Verlinden letterlijk "geen blijk van goed bestuur".