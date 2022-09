Oekraïense slachtoffers van mensenhandel op Borealiswerf in Antwerpen "onder druk gezet" om te verhuizen naar buitenland

Volgens advocaat Jan Buelens moesten de 50 geviseerde werknemers papieren ondertekenen in een ondergrondse parkeergarage, onder bedenkelijke omstandigheden. "Ze zeiden dat de werkvergunning van de arbeiders afgelopen was, en dat ze alleen nog werk in Hongarije konden aanbieden. Daarvoor moesten de werknemers dan zogezegd een document tekenen waarbij ze afstand deden van al hun rechten. De meerderheid van de mensen heeft dat ook getekend."