Antwerpen wil OKAN-klassen in nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen op Linkeroever

De stad werkt samen met verschillende middelbare scholen, waaronder het Sint-Annacollege, om de lessen in het vluchtelingendorp te geven. De scholen zijn nog volop op zoek naar personeel. "We hebben al enkele mensen gevonden die kunnen starten, maar er moet nog een volledig team rond worden gebouwd", zegt directeur Tom Robersscheuten van het Sint-Annacollege op Linkeroever. "Er moet niet alleen les worden gegeven, maar er zijn ook mensen nodig om leerlingen op te vangen die zich niet goed voelen bijvoorbeeld. We zullen ook moeten bekijken of mensen geschikt zijn om onderwijs aan te bieden en of ze het zien zitten om dat te doen."