Na pauze door mentale problemen, brengt Oscar and the Wolf WK-lied uit: "Pukkelpop-optreden heeft me er voor een groot deel door geholpen"

"Warrior", de nieuwe single van de Belgische band Oscar and the Wolf, is uit. Het nummer moet de Rode Duivels tijdens het WK in Qatar naar de overwinning loodsen, maar heeft voor zanger Max Colombie een diepere betekenis. "Het lied gaat over overwinnen, of dat nu de wereld is of jezelf." In interviews op Radio 1 en Studio Brussel blikt Colombie terug op een moeilijke zomer, waarin hij door mentale problemen een pauze nam.