Overwinteren in het zuiden om energiekosten te vermijden populair: "Loont om erover na te denken"

Maar is het financieel gezien ook effectief voordeliger om een paar weken naar de Spaanse kust te trekken in plaats van in België energie te verbruiken?

De kans zit er dik in, zegt correspondent Rop Zoutberg vanuit Spanje. “Het loont zeker de moeite om erover na te denken”, vertelde hij tijdens “De Wereld Vandaag” op Radio 1. “Een hotel met volpension kost je veertig euro per nacht. Voor 1200 euro per maand is je eten gekookt en je verwarming betaald. In een appartement is dat zelfs 30 euro per nacht.”

En dus is een wekenlange verplaatsing naar de Spaanse costa in trek, weet Zoutberg. “Toerismebureaus in Benidorm hebben alleszins hun handen vol. Vooral met Britten, maar gevolgd door de Belgen en de Nederlanders.”



In strijd met het cliché, zakken ook veel jongeren af naar de zuiderse kust. Daar werken ze wekenlang vanop afstand. “Die tendens om te telewerken merk je sinds de pandemie sowieso al langer. Ik ken ook heel veel buitenlanders die op die manier tijdelijk leven vanop de costa, waar het in de winter toch gewoon lekker 16 graden is en de zon schijnt.”