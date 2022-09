Oxfam: "In door klimaatverandering zwaarst getroffen landen is extreme honger meer dan verdubbeld"

In het West-Afrikaanse Niger is de situatie bijzonder ernstig. Daar leden eind vorig jaar 2,6 miljoen mensen, op een bevolking van 24 miljoen, acute honger, was te lezen in het in mei uitgebrachte VN-rapport over de wereldwijde voedselcrisissen. In datzelfde rapport verwachten de auteurs dat dat in de zomer er 4,4 miljoen zouden zijn.

De ernst van de situatie in Niger en andere lage-inkomenslanden is voor Oxfam "een duidelijk bewijs van de mondiale ongelijkheid". "De landen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis lijden het meest onder de gevolgen ervan, en beschikken ook over de minste middelen om de crisis het hoofd te bieden", aldus Oxfam. "De tien zwaarst getroffen landen zijn samen verantwoordelijk voor 0,13 procent van de wereldwijde koolstofuitstoot."

De ngo vergelijkt dat met de uitstoot van de landen van de G20, die samen tekenen voor meer dan drie kwart van de CO2-uitstoot. Het zijn dus die landen die, tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties later deze maand, en tijdens de COP27-klimaattop in november, hun beloften moeten nakomen en moeten betalen voor aanpassingsmaatregelen en schade in lage-inkomenslanden, vindt Oxfam nog. "Dit is een morele verantwoordelijkheid, geen liefdadigheid", besluit Bucher.