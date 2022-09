"Eenmalig cadeautje" en "tijdelijk lapmiddel": gemengde reacties op het energieakkoord van de federale regering

Ook de Gezinsbond reageert teleurgesteld: "Begin september werden we gewaarschuwd dat we "voor 5 à 10 moeilijke winters staan". Daar tegenover staat nu een voorlopige oplossing voor november en december. Dat zijn niet eens de koudste maanden van het jaar", luidt het in een schriftelijke reactie.

De organisatie betreurt ook dat er geen rekening gehouden werd met de samenstelling van huishoudens. "De korting is even groot voor een gezin van twee als voor een gezin van vier of vijf", klinkt het. "De Gezinsbond pleit daarom voor een structureel verankerde basishoeveelheid energie die effectief stimuleert om minder te gebruiken en die ook afgestemd is op het aantal gezinsleden."