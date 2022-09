Schade aan brugvoeg zorgt voor veel verkeershinder op viaduct van Merksem: "dezelfde voeg als vorig jaar"

Tussen 21 uur en 5 uur morgenvroeg zal de voeg hersteld worden, en zullen er drie rijstroken afgesloten zijn. Maar een permanente herstelling is ook nodig, zegt Stefanie Nagels van het Agentschap Wegen en Verkeer: "het gaat om dezelfde voeg die in december vorig jaar al voor problemen heeft gezorgd. Toen hebben we een geslaagde herstelling laten uitvoeren. Nu is de schade op dezelfde voeg, maar iets verder. De definitieve herstelling zal volgend jaar plaatsvinden."