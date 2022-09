"Special master" aangesteld in onderzoek naar geheime documenten van Trump

In het onderzoek naar de geheime documenten die in beslag zijn genomen in het huis van voormalig president Trump, is een gepensioneerde magistraat als een onafhankelijke deskundige aangewezen. Hij moet oordelen of Justitie het in beslaggenomen materiaal mag gebruiken, tot dan ligt het onderzoek stil. Het gerecht onderzoekt of Trump de wet heeft overtreden door geheime documenten thuis te bewaren, Trump zelf spreekt van een politiek gemotiveerd onderzoek.