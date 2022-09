Stad Tongeren wil Hippodroom opwaarderen en uitbreiden

In Zuid-Limburg zijn er op dit moment enkele privaat uitgebate kleine maneges, en verschillende rijverenigingen vragen al langer om een moderne manege voor de organisatie van hun wedstrijden, evenementen en voor de trainingen. “De renbanen in Vlaanderen zijn gevestigd in West-Vlaanderen. Verder oostelijk zijn er geen meer. De hippodroom in Tongeren kan daardoor een unieke plek in Limburg worden voor paardensport."