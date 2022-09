Na openbare aanklager nu ook oud-generaal opgepakt in zaak van 43 verdwenen studenten

In Mexico is de gepensioneerde generaal José Rodriguez Pérez gearresteerd omdat hij mogelijk betrokken was bij de verdwijning van 43 studenten in 2014. Ook twee andere militairen werden opgepakt vanwege hun vermoedelijke rol in de zaak. Nog geen maand geleden werd de hoofdaanklager opgepakt omdat hij de affaire in de doofpot zou hebben willen stoppen. Waarom de studenten ontvoerd en vermoord werden, is nog steeds niet bekend.