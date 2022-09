Twee jongemannen veroordeeld tot levenslang voor moord op Hasselaar die hen opving in zijn huis

Op het assisenproces over de moord op een vijftiger uit Hasselt zijn de twee beschuldigden veroordeeld tot levenslang. Het openbaar ministerie had straffen van 30 en 27 jaar gevorderd, maar de jury en het hof hebben na beraadslagingen een zwaarder verdict uitgesproken. De Hasselaar had de twee opgevangen in een huis van zijn vzw vier jaar geleden. Die was opgericht voor mensen die het sociaal moeilijk hadden.